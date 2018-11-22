رئيس المكسيك المنتخب يعتزم إجراء استفتاء لتشكيل قوات للحرس الوطنى

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أعلن الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز، اليوم الأربعاء، اعتزامه إجراء استفتاء بشأن تشكيل قوات للحرس الوطنى فى البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن تشكيل الحرس الوطنى يهدف فى الأساس إلى مواجهة أعمال العنف داخل المجتمع المكسيكي، حيث يستلزم تنفيذ هذا الاقتراح إجراء تعديلات دستورية فضلًا عن ضرورة موافقة الكونجرس.

ويأتى هذا الإعلان من جانب لوبيز قبل 10 أيام من تولى مهام منصبه بشكل رسمي، كما أنه يأتى أيضا بعد رسالة وقع عليها لفيف من المثقفين والجمعيات المدنية المكسيكية يرفضون فيها تشكيل حرس وطنى تحت قيادة الجيش.