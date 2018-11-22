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رئيس البريد: 12 مكتب بريد مصغر فى 12 محطة بالقطارات قريبا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:55 م
رئيس البريد: 12 مكتب بريد مصغر فى 12 محطة بالقطارات قريبا مكتب بريد
كتبت هبة السيد
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قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن هيئة البريد ستشارك فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ict، تحت شعار الهوية الرقمية لعملاء البريد المصرية، وذلك بحزم من الخدمات الجديدة و الحلول التقنية التى تهدف ال دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين.

 

وأشار الصغير فى لقاء صحفى اليوم، الخميس، أن الخدمات التى ستدعم الهوية تتعلق بالتحول الرقمية بحلول وخدمات سيتم الكشف عنها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ict.

 

وكشف رئيس هيئة البريد أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة النقل خلال فعاليات المعرض خاص بنقاط البيع الجديدة للبريد وهى ليست مكاتب ولكن نموذج مصغر لمكتب البريد الذكى حيث يؤدى كافة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى للعملاء بالاعتماد على موظف واحد لديه جميع الأنظمة التى تمكنه من أداء خدماته.

 

وقال ام هذا المكتب و الذى سيتم إطلاقه تحت اسم Kiosk سيتم إنشائه فى نحو 12 محطة حيث سيتم البدء فى أول مرحلة بمحطات القطار وسيتم الكشف عن تفاصيل هذا الأمر و المحطات التى سيتم إنشائه بها خلال فعاليات معرض Cairo ict. 

 

وأشار إلى أن من 50 إلى 55 مليار جنيه حجم استثمارات الهيئة فى السندات وأذون الخزانة، مشيرا إلى أن حجم الادخار فى الهيئة يصل إلى 210 مليار جنيه منهم 137 مليار جنيه موجودة ببنك الاستثمار القومى.

 


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