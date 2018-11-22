رئيس البريد: تقديم 16 خدمة للمحليات فى محافظة الإسكندرية قبل نهاية العام

كتبت هبة السيد

كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد عن تقديم الهيئة لـ16 خدمة من خدمات المحليات عبر مكاتب البريد فى محافظة الإسكندرية تمهيدا لنشرها بجميع مكاتب البريد فى المحافظات.

وأضاف الصغير فى مؤتمر صحفى أن الخدمة ستبدأ قبل نهاية العام بمحافظة الإسكندرية.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد نحو 4000 آلاف مكتب عل مستوى الجمهورية، ويصل عدد عملائها لنحو 24 مليون عميل، وتشهد الهيئة تطورا كبيرا خلال العامين الماضيين لتصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات المالية و البريدية.