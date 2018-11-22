رئيس البريد: إصدار أول شهادة لتسديد مخالفات المرور عبر مكاتب البريد اليوم

كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، فى مؤتمر صحفى عن بدء خدمة سداد مخالفات المرور عبر مكاتب البريد، حيث صدرت اليوم أول شهادة براءة ذمة من مراكز الخدمات البريدية.

وأضاف أن الخدمة تقدم عبر 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المشروعات التى تم وضع جهد كبير جدا خلال الثلاث أشهر القادمة، كما سيتم توقيع بروتوكولات كبير خلال فعاليات معرض كايرو أى سى تى مع شركات عالمية وأيضا بروتوكولات مع الحكومة فى إطار تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر البريد.

وكان خالد طه عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قد كشف لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق أن الهيئة تعتزم إطلاق خدمة جديدة لسداد مخالفات المرور عبر مكاتبها وأيضا إصدار شهادة المخالفات فضلا عن تجديد رخص السيارة والقيادة، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد فنيا لهذا الأمر إذ لا يتم إطلاق خدمة من دون الاستعداد لها بنسبة 100%.

وتقدم الهيئة خدمات حكومية منذ أكثر من عامين أبرزها طرح شقق الإسكان الاجتماعى وخدمات الأحوال المدنية مثل إعادة إصدار الرقم القومى واستخراج شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الطلاق والزواج وغيرها، وسداد فواتير الكهرباء وخدمات قنصلية وبعض خدمات آخرى.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والهيئة القومية للبريد لتوفير خدمة الاستعلام وسداد مخالفات المرور، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين من خلال مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.