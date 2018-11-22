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دونالد ترامب ساخرا من ظاهرة الاحتباس الحرارى: الجو برد

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:46 ص
دونالد ترامب ساخرا من ظاهرة الاحتباس الحرارى: الجو برد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت - سالى حسام
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أنكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ظاهرة الاحتباس الحرارى، فى تغريدة على تويتر.
 
وكتب ترامب "موجة صقيع قارص وممتد يمكن أن تحطم الأرقام القياسية كلها، ماذا حدث للاحتباس الحرارى؟".
 
 
تغريدة ترامب
تغريدة ترامب
 
 
وكان ترامب يشير فى التغريدة إلى موجة الصقيع القادمة من القطب الشمالى والتى تسببت فى انخفاض درجات الحرارة بشدة فى شمال شرق الولايات المتحدة جعلت التوقعات فى الأرصاد الجوية تقول إن الانخفاض قد يصل إلى 6 درجات تحت الصفر، مما يحطم الرقم القياسى السابق والذى كان 4 درجات تحت الصفر، والتى تم تسجيلها فى عيد الشكر عام 1901.
 
وتساقطت الثلوج الخفيفة فى نيويورك يوم الأربعاء، لكن هذا لم يكن خارج التوقعات.
 
يأتى هذا بعدما كان ترامب قال الأسبوع الماضى إن حرائق كاليفورنيا سببها الإدارة السيئة للتعامل مع الغابات، بينما صرح المتحدث باسم حاكم كاليفورنيا "جيرى براون"، بأن "الرئيس الأمريكى لا يحصل على المعلومات الصحيحة".
 
وكان كثير من العلماء أعلنوا تخوفهم من أن إنكار ترامب للتغير المناخى وارتفاع درجات حرارة الأرض نتيجة الاحتباس الحرارى.
 

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