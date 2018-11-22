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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: 12 يناير بدء امتحانات التيرم الأول

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:38 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: 12 يناير بدء امتحانات التيرم الأول د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: الكشف الطبى على 6 ملايين طالب ثانوى وفنى بداية ديسمبر المقبل

صور.. وزيرة الصحة: محافظة الإسكندرية الأقل إصابة بمرض فيروس سي

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: 12 يناير بدء امتحانات التيرم الأول.. والفصل الدراسى الثانى 9 فبراير

"التعليم": الشئون القانونية تبحث موقف طلاب مدارس بير السلم

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يعتمد صرف 36 مليونًا لصيانة وإحلال وتجديد عدد من المساجد

 

وزارة التموين:

صور.. التموين: لن نتدخل فى تحديد سعر السلع بالمجمعات المطروحة للقطاع الخاص

صور.. التموين: إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية لا تعنى الخصخصة

 

وزارة النقل: 

تسهيلا على الركاب.. السكة الحديد تدرس بيع تذاكر القطارات بمكاتب البريد

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" توافق على تصدير 15 طن تقاوى برسيم وذرة لدول عربية خلال أسبوع

 

 وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى: مجلس الوزراء وافق على إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة بنها

وزير التعليم العالى يوجه بالتواصل مع رؤساء الاتحادات..ويؤكد همزة وصل مع الطلاب

 

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: لاتنصتوا للشائعات.. مصر بخير والبلد تتقدم

 

 وزارة القوى العاملة

القوى العاملة تعلن صرف 350 ألف جنيه مستحقات لمواطن مصرى بإيطاليا

"القوى العاملة" تعلن انتهاء قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب غدا

 


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التعليم

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اجازة نصف العام

طارق شوقى

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