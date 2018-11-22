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حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 140 طربة حشيش بالقليوبية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:14 م
حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 140 طربة حشيش بالقليوبية حبس-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة طوخ حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات، ضبط بحوزتهما على 140 طربة حشيش وبندقيتين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كل "سالم.م" 46 سنة عاطل ونجليه "م" 19 سنه عاطل و"ع" 39 سنة أثناء استقلالهم سيارتين بطريق "قها - شبين القناطر" بدائرة قسم شرطة قها وبحوزتهم 140 طربة لمخدر الحشيش بالإضافة لكميات كبيرة مجزأة لذات المخدر ومعدة للترويج تزن 20 كيلو، وبندقية آلية وأخرى خرطوش و141 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و14 ألف جنيه.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 
 

 


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