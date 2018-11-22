حبس عاطلين لانتحالهما صفة موظفين بحى الخليفة للنصب على المواطنين

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة موظفين بحى الخليفة والنصب على المواطنين.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

و نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كلا من "محمد.ع.م" 42 سنة، عاطل، و"أحمد.ض.ع" 34 سنة، عاطل، لقيامهما بالنصب والإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل دخول السيارات لساحة انتظار السيدة نفيسة، فى الخليفة عقب إيهامهم بأنهم يعملون برئاسة حى الخليفة، بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط مبلغ 1075 جنيه، بحوزة المتهمين، و3 دفاتر رسوم دخول السيارات للساحة منسوب صدورهم لحى الخليفة، محافظة القاهرة "مزورين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وقيامهما بطباعة الدفاتر المضبوطة بحوزتهما بمعرفتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .