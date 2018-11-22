video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين لانتحالهما صفة موظفين بحى الخليفة للنصب على المواطنين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:01 م
حبس عاطلين لانتحالهما صفة موظفين بحى الخليفة للنصب على المواطنين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة موظفين بحى الخليفة والنصب على المواطنين. 
 
وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه. 
 
و نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كلا من  "محمد.ع.م" 42 سنة، عاطل، و"أحمد.ض.ع" 34 سنة، عاطل، لقيامهما بالنصب والإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل دخول السيارات لساحة انتظار السيدة نفيسة، فى الخليفة عقب إيهامهم بأنهم يعملون برئاسة حى الخليفة، بمحافظة القاهرة.
 
كما تم ضبط مبلغ 1075 جنيه، بحوزة المتهمين، و3 دفاتر رسوم دخول السيارات للساحة منسوب صدورهم لحى الخليفة، محافظة القاهرة "مزورين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وقيامهما بطباعة الدفاتر المضبوطة بحوزتهما بمعرفتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس المتهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج 15 يوما

تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

حبس متهمين جدد بواقعة مقتل صاحب محل بلياردو بسبب كيلو لحمة بمصر القديمة

جرائم النصب

حي الخليفة

النيابة العامة

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة