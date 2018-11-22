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حبس عاطلين سرقا لاب توب و10 آلاف جنيه من شقة بدار السلام

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:19 م
حبس عاطلين سرقا لاب توب و10 آلاف جنيه من شقة بدار السلام محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما، بسرقة جهاز "لاب توب" و10 آلاف جنيه من إحدى الشقق السكنية بالسلام.
 
وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا من "تحسين محمد" صاحب شركة مقاولات، يفيد باكتشافه كسر باب شركته وسرقة جهاز لاب توب و2 هارد كمبيوتر، ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا ممن "إسلام.ا" و" هانى.ص"، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما (مفتاح إنجليزى، كلابة، مفك).
 
وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر قلب الكالون" باستخدام المضبوطات حيازتهما، تم بإرشادهما ضبط  المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" "هانى.ف" وأقرا بانفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.
 
وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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