جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من العملات الأثرية

تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية بالأشتراك مع شرطه امن الموانى بمطار برج العرب الدولى من ضبط محاولة تهريب لكمية كبيرة من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة خطوط الطيران السعودية رقم 410 المتجهة إلى جده اشتبه جورج شاكر مأمور الجمرك بصالة السفر الدولى فى الراكب ج . ص . خ ليبي ويحمل الجنسيه الأمريكيه الذى ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك عليه عندما سأله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق ضرائب جمركية أو أشياء أخرى يود الأقرار عنها للجمارك فتردد في الأجابة.

وبالعرض على السيد رزق والدكتور طارق صلاح مديرى الجمرك تقرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة الخاص بشرطه أمن الموانى وتشكيل لجنة لتفتيش الحقائب من جورج شاكر وعاصم صومع مأمورى الجمرك وصلاح الدين مصطفى بالأمن الجمركى ومجدى عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف أحمد البنا رئيس الورديه وذلك لتفتيش الراكب ذاتيا وكذا تفتيش امتعته فتبين وجود وجود 610 قطعة عمله يشتبه فى أثريتها

وتم العرض على الوحدة الأثرية بالمطار وقامت اللجنة بمعاينة العملات وأفادت فى تقريرها بوجود عملة معدنية فضية مكتوب على أحد وجهيها كتابات بالخط الكوفي تقرأ في الوسط "لا اله الا الله وحده لا شريك له" وحولها كتابات في شريط دائري بالهامش تقرأ "بسم الله ضرب هذه الدراهم بواسط في سنة ست وثنين وحولها ثلاثة دوائر"وعلي الوجه الآخر كتابات بالخط الكوفي تقرأ "الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" وكتابات في شريط دائري بالهامش تقرأ "محمد رسول الله أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" وحولها إطارات مستديرة وهي عملة اثرية ترجع للعصر الأموي

و148 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات وعليها كتابات باللغة اليونانية القديمة وصور للأباطرة وبعضها عليها صور طيور وحيوانات وأشكال نباتيه ترجع للعصر اليوناني والرومانى

و15 قطعة عملة معدنية سوداء اللون مختلفة الاحجام وعليها كتابات باللغة القبطية ورسم صليب وهي ترجع للعصر القبطي (البيزنطي)

و446 قطعه معدنية مختلفة الأحجام والأشكال مطموسة النقوس غير واضحة وتعلوها طبقة جنزرة وهي عملات أثرية أيضا

وإنتهت اللجنة إلى أن جميع العملات وعددها 610 هي عملات أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتصادر لصالح وزارة الآثار

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 64 لسنة 2018 وعرض الراكب على النيابة العامة

وتم تحريز المضبوطات بمعرفه كلا من صبحى محمود مأمور وايهاب ماهر رئيس قسم

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ العدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.