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جامعة القاهرة تطلق مهرجان المسرح للعروض القصيرة بمشاركة 20 كلية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:48 م
جامعة القاهرة تطلق مهرجان المسرح للعروض القصيرة بمشاركة 20 كلية جامعة القاهرة أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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بدأت فعاليات مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية القصيرة على مستوى كليات الجامعة فى الفترة من 21 نوفمبر الجارى حتى 10 ديسمبر المُقبل، ويُشارك بالمهرجان 20 كلية، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتُقام العروض على مسارح المدينة الجامعية وكليات التجارة والحقوق والزراعة.

ومن المُقرر أن تقدم كل كلية من كليات الجامعة عرضًا مسرحيًا قصيرًا للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لأفضل عرض مسرحي، وديكور، وإضاءة، واخراج، وممثل أول طلبة، وممثلة أولى طالبات.

ويستهدف مهرجان المسرح للعروض القصيرة احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات، ودعودة الطلاب للمشاركة فى فنون المسرح المختلفة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تعطى اهتمامًا خاصة للمسرح الجامعى بإعتباره أحد المنصات الفنية المهمة التى تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والاخراج، موضحًا أن مهرجان المسرح للعروض القصيرة الذى تنظمه الجامعة خلال الفصل الدراسى الأول يتضمن اختيار بعض الأعمال المسرحية من الأدب المحلى والعالمي.

وأشار الخشت، إلى أهمية المسرح فى الإرتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحاً الاهتمام الذى توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث أن لدى الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي، وتقوم حالياً على بناء أول مسرح فرعونى دائم فى ملاعب الجامعة وهو ما سيؤدى إلى عمل نقلة نوعية فى النشاط المسرحى بالجامعة فى إطار التقاليد الجامعية، واجتذاب الطلاب الذين لديهم الوعى بأهمية المسرح الجامعى ورسالته.

 


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مهرجان العروض القصيرة

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