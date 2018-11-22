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جامعة الأزهر تحتضن أول أولمبياد للشباب الأفارقة فى مارس

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:59 م
جامعة الأزهر تحتضن أول أولمبياد للشباب الأفارقة فى مارس د.محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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بدأت جامعة الأزهر برعاية د. محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، استعداداتها لانطلاق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس المقبل.
 
أكد د. يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن "مصر الأزهر" تعتز بانتمائها الأفريقى؛ انطلاقًا من إدراكها الواعى بوحدة المصير، الذى يقتضى توطيد العلاقات المشتركة مع أشقائنا، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة فى مختلف المجالات؛ تحقيقًا للتكامل الأفريقى من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الثرية، والتركيز على بناء الإنسان بما يجعله قادرًا على الإسهام الفعَّال فى تحقيق التنمية المستدامة؛ من أجل النهوض بالقارة الأفريقية.. مُثَّمنًا ما انتهى إليه منتدى شباب العالم، الذى انعقد برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، من توصيات تؤكد اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقى، واستعدادها لاحتضان شباب القارة الحبيبة، وتُعزز سبل التعاون المشترك.
 
قال إن جامعة الأزهر، بصفتها عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية، سوف تحتضن خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ مارس، الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، فى كرة القدم، وكرة السلة، وألعاب القوى؛ انطلاقًا من إيمانها بأهمية الرياضة فى توطيد العلاقات التاريخية وترسيخ قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية، بين الشباب الأفارقة، باعتبارهم ثروة الحاضر، وقادة المستقبل.
 
أعرب، خلال لقائه مع ممثلين من وزارة الشباب والرياضة، عن تقديره لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحى الذى أبدى استعداده لتقديم كل الدعم وضمانات النجاح اللازمة لهذا الأولمبياد الذى يأتى متزامنًا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.
 
 

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