video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تيسير أتوبيسات الجامعة لنقل الطلبة لمعرض الكتاب بأسوان الجديدة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:39 م
تيسير أتوبيسات الجامعة لنقل الطلبة لمعرض الكتاب بأسوان الجديدة طلاب جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق
قرر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، تسيير أتوبيسات الجامعة لنقل أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكليات المختلفة من مقرات الجامعة في صحاري والتربية والهندسة بأبو الريش الي مقر إقامة معرض الكتاب بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة والذي يقام خلال الفترة من 19 إلي 29 نوفمبر الجاري تحت  رعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة .
 
كما قام اليوم عدد من  طلاب كلية هندسة الطاقة  بجامعة أسوان بزيارة معرض الكتاب المقام بمقر الجامعة في مدينة أسوان الجديدة وذلك للتعرف علي الكتب والمراجع المتوفرة بهذا المعرض الذي يضم حوالي 20 ألف كتاب في مختلف الفنون والآداب وذلك بناء علي توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.
 
وصرح الدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة، أنه تم نقل الطلاب بأتوبيسات الجامعة من مقر الكلية بمنطقة صحاري لزيادة المعرفة لدى الطلاب 
ولتحقيق اكبر استفادة لهم من اقامة هذا المعرض الكبير. 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة أسوان تقرر تنظيم قوافل طبية وبيطرية لدول حوض النيل

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة اسوان

طلاب




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة