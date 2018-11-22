تيسير أتوبيسات الجامعة لنقل الطلبة لمعرض الكتاب بأسوان الجديدة

أسوان - صلاح المسن

قرر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، تسيير أتوبيسات الجامعة لنقل أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكليات المختلفة من مقرات الجامعة في صحاري والتربية والهندسة بأبو الريش الي مقر إقامة معرض الكتاب بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة والذي يقام خلال الفترة من 19 إلي 29 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة .

كما قام اليوم عدد من طلاب كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان بزيارة معرض الكتاب المقام بمقر الجامعة في مدينة أسوان الجديدة وذلك للتعرف علي الكتب والمراجع المتوفرة بهذا المعرض الذي يضم حوالي 20 ألف كتاب في مختلف الفنون والآداب وذلك بناء علي توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة، أنه تم نقل الطلاب بأتوبيسات الجامعة من مقر الكلية بمنطقة صحاري لزيادة المعرفة لدى الطلاب

ولتحقيق اكبر استفادة لهم من اقامة هذا المعرض الكبير.