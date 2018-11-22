تنفيذ 3 قرارات إزالة للمبانى ذات الخطورة الداهمة و84 حالة إشغال طريق بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط حملة مكبرة بقيادة اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة بالتعاون مع قسم شرطة كفر البطيخ والتى أسفرت عن تنفيذ ثلاث قرارات إزالة لمبانى آيلة للسقوط بقرية البساتين و إزالة عدد 84 حالة إشغال بالطريق العام.

كما اسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر إشغال وضبط 8 مخالفات للباعة الجائلين، كما تم رصد عدد من المخالفات لمحلات تدار دون ترخيص و لعدم تطبيقها القواعد الخاصة بالسلامة والأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.