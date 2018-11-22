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تنفيذ 238 حكما قضائيا وضبط مواد مخدرة فى حملة أمنية بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:20 ص
تنفيذ 238 حكما قضائيا وضبط مواد مخدرة فى حملة أمنية بمدينة 6 أكتوبر مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملةأستهدفت دائرة قسم شرطة أول أكتوبر عن تنفيذ 191 حكم قضائي، وضبط 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة كميات من المواد المخدرة، و7 أسلحة بيضاء. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المسجلين خطر والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، وإزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق.
واستهدفت حملة أمنية  شارع الملك فيصل بالهرم أسفرت عن ضبط 15 شخصا مشتبها به، بالإضافة إلى القبض على عاطل صادر ضده حكم قضائي. 
كما تم إزالة ورفع عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية. 
 
وأسفرت حملة أستهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن تنفيذ 47 حكم قضائي، وضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء. 
وأسفرت الحملة أيضا عن رفع وإزالة مخالفات الباعة الجائلين والمقاهي. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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