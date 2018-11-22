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ترامب يتهم القضاء بجعل الولايات المتحدة "غير آمنة"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:13 م
ترامب يتهم القضاء بجعل الولايات المتحدة "غير آمنة" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس هجومه على القضاء متهما القضاة بجعل البلاد غير آمنة بسبب خلاف مرير بين الجانبين حول طالبى اللجوء.

وشن ترامب أحدث هجماته على تويتر حول هذه القضية بعد يوم من المواجهة العلنية مع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بشأن استقلال المحاكم.

وكتب ترامب على تويتر "يجب أن لا يصدر القضاة قرارات بشأن الأمن .. والأمان على الحدود أو فى أى مكان آخر".

وقال "إنهم لا يعرفون شيئا عن ذلك ويجعلون بلادنا غير آمنة".

وأضاف "يجب السماح لجهات تطبيق القانون العظيمة بالقيام بعملها! وإلا فالبديل سيكون الهرج والمرج والفوضى والإصابات والموت".

وترامب الذى هاجم القضاة من قبل بعد إصدارهم أحكاما لم تكن لصالحه، عبر عن غضبه هذا الأسبوع بعد أن منعت محكمة الاستئناف الفدرالية مؤقتا إعلانا رئاسيا بشأن اللجوء.

وجاء فى الإعلان أنه لا يحق سوى للأشخاص الذى يدخلون الولايات المتحدة من نقاط الدخول الرسمية التقدم بطلبات اللجوء، ما يعنى الرفض المباشر لمن يتسللون عبر الحدود.

وفى خطوة استثنائية، رد روبرتس على انتقاد ترامب لقاض فدرالى بوصفه أنه "قاضى أوباما".

وقال روبرتس فى بيان لوكالة اسوشييتد برس الأربعاء "ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترامب، او قضاة بوش أو قضاة كلينتون".

وأضاف "ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المخلصين الذين يبذلون افضل ما بوسعهم لتوفير الحقوق المتساوية لمن يمثلون أمامهم".

ورد ترامب عليه الخميس، وقال "بإمكان القاضى روبرتس أن يقول ما يشاء، ولكن الدائرة التاسعة هى كارثة حقيقية".

واضاف "إنها خارجة عن السيطرة، وسمعتها فظيعة .. أكثر من أية دائرة أخرى فى البلاد".

 

 


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