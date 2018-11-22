ترامب: نجرى مفاوضات قوية للغاية فى أفغانستان

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أعلن الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تُجرى مفاوضات سلام "قوية للغاية" فى أفغانستان.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن ترامب قوله، فى لقاء له مع صحفيين و فى خطاب موجه إلى الجنود الأمريكيين فى أفغانستان، "نحن نتحدث حول السلام وسنرى ما إذا كان من الممكن حدوثه".

وأضافت القناة أن ترامب لم يذكر مدى نجاح هذه المفاوضات فى الوقت الحالي.

وأوضح الرئيس الأمريكى أن "لدينا مفاوضات جارية ولكنى لا أعلم مدى نجاحها، فمن يعلم؟ ربما تنجح وربما لا تنجح".

يُشار إلى أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد التقى منذ أيام مع وفد من مجلس النواب الأمريكى فى قصر الرئاسة حيث بحثوا القضايا الرئيسية ذات الاهتمام الثنائي.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية آنذاك عن بيان أصدره مكتب الرئيس غنى إن الجانبين أجريا محادثات بشأن توسيع التعاون الثنائي، وتأثير الاستراتيجية الأمريكية لأفغانستان وجنوب آسيا، وعملية السلام التى تقودها أفغانستان بالإضافة إلى الانتخابات والإصلاح والتعاون الإقليمى والتنمية الاقتصادية

وأضاف البيان أن الوفد الأمريكى أكد مجددا التزام بلاده تجاه أفغانستان وأشاد بإنجازات الحكومة الأفغانية الأخيرة.