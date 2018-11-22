تخفيف حبس أفراد شبكة تبادل الزوجات فى عين شمس من 3 سنوات إلى عامين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، بتخفيف حكم حبس عامل من 3 سنوات الى عامين وتأيد حبس زوجته سنة بتهمة إنشاء شبكة لتبادل الزوجات.

كانت محكمة جنح عين شمس، قضت سابقا بحبس عامل 3 سنوات وزوجته عام بتهمة ممارسة الفجور.

البداية بورود معلومات إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تفيد قيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، يعرض فيها صور لزوجته بأوضاع مخلة بالآداب، ويعرض على راغبى المتعة بتبادل زوجته مع زوجاتهم، وبعرض التحريات على النيابة أمر المستشار إسلام الأحمداوى بضبط وإحضار المتهمين .

بفحص صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، تبين أن المتهم أرسل صور زوجته بملابس مثيرة إلى راغبى المتعة، ممن يرغبون فى تنظيم حفلات جنسية بتبادل الزوجات، حيث تبين وجود أشخاص يتواصلون معه، ويرغبون فى تبادل زوجاتهم فى شقته بمنطقة عين شمس.

تم التوصل إلى هوية المتهم، وانتقلت قوة أمنية لمكان المتهم، وألقت القبض عليه وزوجته، وضبطت هواتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر فى منزله، وتم عرضهما على النيابة العامة.

واعترفت المتهمة فى التحقيقات، بأن زوجها كان يشكو لها من ملل العلاقة الزوجية بسبب الروتين، وعرض عليها إقامة حفلات جنسية فى شقته مع أشخاص آخرين.