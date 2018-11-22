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تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل صاحب محل بلياردو فى مصر القديمة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:07 م
تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل صاحب محل بلياردو فى مصر القديمة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص بينهم جزارين أشقاء 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل صاحب محل بلياردو بسبب الخلاف على فرم كيلو لحم. 
 
فيما تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها مع المتهمين بقتل صاحب محل بلياردو بعد افتعال مشاجرة فى منطقة عين الصيرة بسبب خلافات سابقة.
 
كما قررت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين بمستشفى قصر العينى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء، وعرضها على الأدلة الجنائية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن البداية كانت منذ ما يقرب من عامين، حيث نشبت خلافات بين عائلتين فى منطقة مصر القديمة هم كل من: "طارق.م" وشقيقه "أحمد" جزارين، كطرف أول، و"شعراوى.أ" وشقيقه "على" كطرف ثانِ، يمتلكون صالة للألعاب "بلياردو".
 
وتبين أن خلافات الجيرة بسبب لعب الأطفال سبب الواقعة، كما قال آخرين أن أحد الجزارين اتهم أحد ملاك صالة البلياردو بسرقة مبلغ مالى من داخل محل الجزارة، وحرر ضده محضرا فى قسم الشرطة، ومن هنا نشب الخلاف واتهامه أمام أهالى المنطقة أنه محضر كيدى وتم عقد جلسة صلح بينهم انتهت بالتنازل والصلح.
 
وأضافت التحقيقات أن يوم الواقعة توجه أحد أقارب صاحب صالة البلياردو لشراء لحمة من محل الجزارة، وطلب فرمه لكن شقيق صاحب صالة البلياردو توجه إلى قريبه وبدأ يلومه ويعاتبه على شراء احتياجاته من أعدائه على الرغم من معرفة الخلاف بينهم، وهنا تداخل المتهم الأول "طارق"، الجزار وبدأ يتعدى عليه بالضرب لمنعه الزبائن من الشراء منه، حتى تجمع أهل المنطقة وطلبوا منه تركه واستجاب لهم.
 
وتبين أن الشاب عقب التعدى عليه توجه إلى شقيقه صاحب صالة البلياردوا وحكى له ما حدث وكيفية التعدى عليه، فاستعان بآخرين من أصدقائه وأحضروا أسلحة بيضاء ومادة كاوية "مية نار"، وتهجموا على محل الجزارة ومن بداخله ما أسفر عن نشوب معركة دامية بالأسلحة البيضاء.
 
وأسفر عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص بجروح قطعية وحروق كبيرة فى الجسم، بينهم صاحب صالة البلياردو الذى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى قبل إسعافه.
 
وجاء فى مناظرة النيابة أن المشاجرة نتج عنها إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى بينهم ثلاثة من العاملين فى محل الجزارة، بحروق فى جسمهم، وجارِ معالجتهم واثنين بجروح قطعية صاحب صالة البلياردو الذى أصيب بطعنات غائرة فى منطقة البطن والصدر، أصيب من خلالها بنزيف حاد أسفر عن وفاته، وإصابة شقيقه - مفتعل المشاجرة - بجروح قطعية فى الجسم وفى حالة خطرة داخل العناية المركزة.
 
تلقى المقدم حسام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة جزارين، وصاحب صالة بلياردو، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة.
 
وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين وجود جثة "شعراوى" بها عدة طعنات، وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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