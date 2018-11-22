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تجديد حبس طالب لاتهامه بقتل شقيقه بطلق نارى فى المرج

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:12 م
تجديد حبس طالب لاتهامه بقتل شقيقه بطلق نارى فى المرج محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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جدد قاضى المعارضات حبس طالب، وذلك لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى اتهامه بقتل شقيقه فى المرج. 
 
 
وكشفت التحقيقات الأولية بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبد الشافى، المحامي العام الأول، عن قيام المتهم "إسلام. ا" طالب، 19 سنة، بقتل شقيقه "محمد. ا" بطلق ناري أعلى منزلهما بالمرج. 
 
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم وشقيقه المجني عليه يعيشان مع زوجة والدهم - يعمل في السعودية- وطردتهما من المنزل عدة مرات فيعودا خلسة ليناما فيه، واصطحبت النيابة المتهم الذى اعترف بارتكاب جريمته، لتمثيل الجريمة.
 
 

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