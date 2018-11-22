تجديد حبس المتهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج 15 يوما

كتب عامر مصطفى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس المتهم بقتل خالته وزوجها المسنين بروض الفرج بسبب رفضهم إقراضه مبلغ مالى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البدابة عقب تلقى مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتى رجل وزوجته مصابين بطعنات فى جسديهما، وكشفت التحريات الأولية، أن الزوجة تبلغ من العمر 61 سنة كما يبلغ عمر زوجها 66 سنة بالإضافة إلى أنهم يعيشان بمفردهما ولم ينجبا أطفالا، وأشارت إلى أن المتهم ذهب لزيارة خالته لاقتراض مبلغ مالى منها، إلا أن المجنى عليها رفضت إقراضه وعندما وقعت مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها زوج المجنى عليها فقام بقتلهم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالى تبين أن أحد أقارب المجنى عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحا، وبالدخول عثر على الجثتين كما تبين وجود بعثرة فى الشقة.