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تأجيل دعوى ملاحقة قطر ودول ممولى الإرهاب لـ 6 ديسمبر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:36 م
تأجيل دعوى ملاحقة قطر ودول ممولى الإرهاب لـ 6 ديسمبر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المستوى الدولى لملاحقة ممولى الاٍرهاب وعلى رأسهم دولة قطرلجلسة ٦ ديسمبر المقبل.
 
 
وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر فى تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التى ارتكبتها فى حق مصر وشعبها العظيم.
 
 
 
 
 

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