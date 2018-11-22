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تأجيل دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية لـ ٦ ديسمبر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:42 م
تأجيل دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية لـ ٦ ديسمبر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتى تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.
 
 
واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
 
 
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة تعمل بالحزب حيث تناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.
 
 
 

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