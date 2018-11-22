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تأجيل الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات لـ 17 يناير

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:36 م
تأجيل الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات لـ 17 يناير محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى منطوقه بإضافة 80%؜ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 17 يناير المقبل لحين الفصل فى القانون بالمحكمة الدستورية.
 
 
كانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت فى وقت سابق ، بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها.
 
 

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