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بنك مصر يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:34 م
بنك مصر يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع رئيس بنك مصر يتسلم الشهادة
كتب أحمد يعقوب
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نجح بنك مصر في الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCI- DSS بإصدارها الاحدث 3.2.1 لعــام 2018.
 
 وتسلم محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر الشهادة من رئيس مجلس إدارة شـركة  Control Case  يوم الخميس الموافق 22-11-2018 ، حيث تمنح هذه الشهادة للبنوك التي تطبق المعايير العالمية لضمان تأمين البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفير أعلي مستويات الخدمة والحماية للعملاء، والموضوعة من قبل كبرى المؤسسات العالمية مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان اكسبريس.
                                                                                
وجدير بالذكر أن شركة Control Case المفوضة من مؤسسة الفيزا العالمية لمنح الشهادة، تعد إحدى الشركات العالمية المتخصصة والمعتمدة من قبل مجلس معايير أمن المعلومات للبطاقات المصرفية لمراجعة تطبيق المعايير الدولية للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان، والتي قامت بعمليات رقابية واسعة النطاق لاختبار أنظمة وشبكات المعلومات في بنك مصر للتأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية.
 
ويعد حصول البنك على هذه الشهادة امتدادا للجهود المبذولة من قبل إدارة البنك للالتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات لبطاقات الدفع، الأمر الذي ينعكس على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلى درجات التميز والأمان، وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد أول بنك في مصر وشمال إفريقيا يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCI-DSS في عام 2010 كما حصل عليها للأعوام 2011 ,  2012 ,  2014،2013، 2015 ، 2017 .
 
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