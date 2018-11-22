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انهيار منزل على سور مدرسة ابتدائية فى قرية سلمون بسوهاج

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:37 ص
انهيار منزل على سور مدرسة ابتدائية فى قرية سلمون بسوهاج انهيار عقار - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهدت مدرسة أولاد خبرة الابتدائية التابعة لإدارة طما التعليمية والكائنة بقرية سلمون شمال محافظة سوهاج، منذ قليل، انهيار منزل مكون من طابقين على سور المدرسة والحضانة الخاصة برياض الأطفال دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية لأطفال الحضانة أو العاملين بالمدرسة.

وعلى جانب آخر أكد شهود العيان، أن هناك بعض الأشخاص من قاطنى المنزل مازالوا متواجدين أسفل أنقاض العقار المنهار، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية للدفع بقوات الحماية المدنية وفرض كردون أمنى بمنطقه البحث عن ناجين حسبما قال شهود العيان.

 


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