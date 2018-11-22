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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:42 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا مياه شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه بمناطق ( كفر طهرمس ـ فيصل ومتفرعاته ـ الهرم ومتفرعاته ـ منشية البكارى ـ المريوطية ـ المنصورية ) لمدة 6 ساعات ، ابتداءً من الساعة 12 مساء غد الجمعة،  حتى الساعة 6 صباح يوم السبت، نظرا لتنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بنادى الرماية أحد مصادر المياه المغذية لمناطق فيصل والهرم .

وتهيب الشركة  المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة ،وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .

 

 

 


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