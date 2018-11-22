video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انفجار خط مياه فى مدينة القناطر والشركة تدفع بفرق لإصلاح العطل.. صور

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:17 م
انفجار خط مياه فى مدينة القناطر والشركة تدفع بفرق لإصلاح العطل.. صور غرق الشوارع
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

انفجر خط المياه القديم بشارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية، صباح اليوم الخميس، والذى تسبب فى انقطاع المياه عن الكتلة السكنية القديمة بالمدينة، إلى جانب انقطاعها أيضا عن ميدان الأزهار، وغرق الشارع بالمياه وشلل للحركة بالشارع بعد أن تحولت المنطقة إلى برك طين وسط حالة من الاستياء بين الأهالى بسبب تباطؤ المسئولين فى حل المشكلة.

وأكد عدد من سكان المنطقة، أن خط المياه القديم بالمنطقة يعانى من الاهمال المستمر لعدم صيانته، مؤكدين أن خطوط المياه دائمة الأعطال وتشهد حدوث انفجارات متكررة مما يؤدى إلى انقطاع المياه بصفة مستمرة، إلى جانب انفجار خطوط الصرف الصحى.

وناشد أهالى المنطقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة سرعة التدخل والقضاء على انفجار خطوط المياه والصرف الصحى بالمنطقة.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بالفرق الفنية والمعدات اللازمة لإصلاح العطل، وذلك للعمل على عودة المياه فى أسرع وقت ممكن للأهالى.

 

 
 
ثليق
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفجار ماسورة مياه تغرق مدخل مدينة المنصورة ومناشدة بسرعة إصلاحها

اخبار القليوبية

اخبار مصر

مياه الشرب بالقليوبية

القناطر الخيرية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة