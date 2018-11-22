انفجار خط مياه فى مدينة القناطر والشركة تدفع بفرق لإصلاح العطل.. صور

انفجر خط المياه القديم بشارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية، صباح اليوم الخميس، والذى تسبب فى انقطاع المياه عن الكتلة السكنية القديمة بالمدينة، إلى جانب انقطاعها أيضا عن ميدان الأزهار، وغرق الشارع بالمياه وشلل للحركة بالشارع بعد أن تحولت المنطقة إلى برك طين وسط حالة من الاستياء بين الأهالى بسبب تباطؤ المسئولين فى حل المشكلة.

وأكد عدد من سكان المنطقة، أن خط المياه القديم بالمنطقة يعانى من الاهمال المستمر لعدم صيانته، مؤكدين أن خطوط المياه دائمة الأعطال وتشهد حدوث انفجارات متكررة مما يؤدى إلى انقطاع المياه بصفة مستمرة، إلى جانب انفجار خطوط الصرف الصحى.

وناشد أهالى المنطقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة سرعة التدخل والقضاء على انفجار خطوط المياه والصرف الصحى بالمنطقة.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بالفرق الفنية والمعدات اللازمة لإصلاح العطل، وذلك للعمل على عودة المياه فى أسرع وقت ممكن للأهالى.