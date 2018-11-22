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انطلاق منتدى "بداية مش نهاية" لعرض 500 قصة نجاح للغارمات بحضور نيللى كريم.. صور

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:27 م
انطلاق منتدى "بداية مش نهاية" لعرض 500 قصة نجاح للغارمات بحضور نيللى كريم.. صور انطلاق منتدى «بداية مش نهاية»
كتب أحمد إسماعيل - تصوير أشرف فوزى
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افتتحت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، أعمال منتدى «بداية مش نهاية» لعرض 500 قصة نجاح للغارمات باستعراض معرض منتجات «حياة جديدة» لمنتجات الغارمات صحبة ضيوف والحاضرين بالمنتدى.

اصطحبت نوال مصطفى النجمة نيللى كريم، والنائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، والنائبة آمنة نصير، والكاتب الصحفى محمد عبدالحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، لتفقد المعرض، الذين أبدوا إعجابهم بالمنتجات من أقمشة وملابس متقنة الصنع، من حيث التنوع وجودة الصناعة.

وقالت النجمة نيللى كريم، إنها قابلت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى فى سجن القناطر أثناء حفل عيد الأم العام الحالى، ومن يومها شعرت أن هناك عمل كبير ومخلص وراء جمعية رعاية أطفال السجينات.

وأضافت أنها رأت مشهد الأطفال داخل السجن أثناء تصوير مسلسل «سجن النسا»، كمشهد مأساوى، على الرغم أنه مشهد تمثيلى داخل ديكور وبممثلين، إلا أن المشهد ظل حزيناً جداً، وتأثرت به.

وأشارت إلى أنها تناقشت مع نوال مصطفى وتأكدت من اهتمامها وصدق القضية، لأنها لم تترك أى مجال إلا وعملت به لتنمية هؤلاء السيدات الفقيرات والأطفال.

وأكدت أنها وجدت أن أقل ما يمكن أن تفعله للجمعية هى مشاركتها فى هذا اليوم هو أقل مساعدة لهذا العمل العظيم، وأنها فكرت فى معاونة الجمعية بأفكار فى تصميم الأزياء، وان المشروع مرشح جداً للتكرار فى كل محافظات مصر.

يذكر أن؛ أعمال المنتدى الختامى لمشروع «حياة جديدة» الذى تقيمه «جمعية رعاية أطفال السجينات»، قد انطلقت صباح اليوم الخميس 22 نوفمبر، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن فى مجال التمكين الاقتصادى ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس، يحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللى كريم وإلهام شاهين والعديد من البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدنى.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع «حياة جديدة»، بين التمكين الاقتصادى للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسى لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال فى المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

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انطلاق منتدى بداية مش نهاية (2)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (3)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (4)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (5)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (6)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (7)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (8)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (9)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (10)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (11)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (12)
 
انطلاق منتدى بداية مش نهاية (13)

 


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