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انطلاق المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى أول ديسمبر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:00 ص
انطلاق المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى أول ديسمبر الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن المرحة الثانية من مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، سيتم تطبيقها أول ديسمبر فى 11 محافظة.

 

وقال وحيد دوس، لـ"اليوم السابع": تبدأ المرحلة الثانية من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019، وتستمر 60 يومًا أيضًا، وتشمل محافظات: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

 

وفى السياق ذاته،  أوضح الدكتور شريف راشد خبير برامج الرعاية الصحية والعلاج من فيرس سى، أن الدولة بدأت حربًا شرسة على فيرس سى ممثلة فى مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، مضيفًا أن المرحلة الثانية ستشمل 220 مليون مواطن فى القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، وأن الأدوية متوفرة بالتعاون مع الشركات والمرضى يقومون بصرف كافة الأدوية بالمجان.

 

وتابع، أن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية تنفذ خططًا كبيرة بإشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للقضاء على فيروس سى فى فترة وجيزة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يتابع باهتمام كافة البرامج الصحية التى تستهدف صحة المصريين.


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الصحة

الفيروسات الكبدية

فيرس سى




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