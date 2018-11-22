video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. مؤتمر لاتحاد عمال مصر بـ"الإسكندرية" لتفعيل دور الكوادر النقابية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:10 ص
اليوم.. مؤتمر لاتحاد عمال مصر بـ"الإسكندرية" لتفعيل دور الكوادر النقابية محمد وهب الله
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الخميس، المؤتمر العمالى الموسع بالإسكندرية بحضور النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال والمهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد لشؤون التدريب والتثقيف وعدد من القيادات العمالية.

ويهدف المؤتمر الذى يضم أعضاء اللجان النقابية بالمحافظة إلى إقرار خطة للتحرك النقابى الفاعل داخل مواقع العمل للتعرف على المشكلات التى تواجه العاملين والعملية الانتاجية لإيجاد الحلول الفورية لها، إضافة إلى البدء فى تنفيذ برامج لتأهيل الكوادر النقابية المنتخبة والذين يمثلون نسبة 40 % من قوة العمل فى مصر.

 


إضافة تعليق

عمال مصر

اتحاد عمال مصر

الاسكندريه

محمد وهب الله




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة