اليوم.."خريجى الأزهر" تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من مركز الشيخ زايد للوافدين

كتب لؤى على

تعقد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الخميس، حفل تخريج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ وذلك لتشجيع طلاب العلم الوافدين من شتى بقاع الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف.

يحضر الحفل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، د .محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، د. محى الدين عفيفي رئيس مجمع البحوث الإسلامية، د. محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، د. عبدالدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشئون العلمية وأمين عام المنظمة ، السفير عبدالرحمن موسي مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية وشؤون الوافدين ، نواب رئيس جامعة الأزهر ، عمداء الكليات ، وسفراء الدول المعنية .