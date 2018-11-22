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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

 

 


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الإرهاب

المستشار شبيب الضمرانى

جنايات القاهرة




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