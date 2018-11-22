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النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي بعد إطلاق نار قرب مجمع مدارس بالقوصية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:19 م
النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي بعد إطلاق نار قرب مجمع مدارس بالقوصية حبس -ارشيفية
أسيوط -هيثم البدري
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أمر المستشار محمد اسامة وكيل نيابة مركز  القوصية  تحت اشراف المستشاراسماعيل مهني مدير نيابة نيابة القوصية انتداب المعمل الجنائي لمعاينة المدارس والمنازل المتاثرة بإطلاق الاعيرة النارية أمس نتيجة تبادل إطلاق الاعيرة النارية بين 4 عائلات نظرا لخصومات ثأرية بينهما بدير القصير بمركز القوصبة وسؤال المصاب تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي وضبط وإحضار المتهمين في تبادل اطلاق الاعيرة النارية من العائلات المتخاصمة بقرية ديرالقصير إثر تجدد خصومة ثارية بين 4 عائلات بمحيط مجمع المدارس مما نتج عنه إصابة الطلاب بالرعب والخوف.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير  أمن أسيوط قذ  تلقى إخطاراً  من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مدير إدارة القوصية التعليمية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين 4 عائلات بمحيط مدارس جمال جودة الإعدادية بنات القصير شرق الابتدائية و القصير شرق الإعدادية بنين إثر تجدد خصومة ثأرية بين العائلات الأربع مما أصاب الطلاب بالخوف والرعب.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم فرض كردونات أمنية حول محيط منازل العائلات المتخاصمة والسيطرة على إطلاق الاعيرة النارية وتبين إصابة محمد محمود شاكر احد أطراف العائلات المتخاصمة وتم نقله إلى مستشفى اسيوط الجامعي وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
 
 
 

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