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الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:55 ص
الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب مصطفى عنبر
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يضع اليوم الخميس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال، ويتضمن المشروع صناعات تعدينية ومشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، إن مشروع وعد الشمال هو مشروع تنموى غير مسبوق، وإن تحدى المشروع يماثل تحدى استخراج النفط قبل 90 عاما. 

وتحدث الفالح عن المشاريع التى سيتم إطلاقها ووضع حجر الأساس لها الأسبوع الحالى، ومنها مشروع سكاكا للطاقة الشمسية وهو الأكبر عالميا، وذلك بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك.

وقال الفالح إن الشركة العملاقة، ستكون الأكبر على مستوى العالم فيما يخص قدرتها على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 200 جيجاوات.

واعتبر أن هدف تأسيس الشركة بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق سوفت بنك "هو الصناعة"، مؤكدا أن تطوير القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير سيوفر للقطاع الخاص فرصة كبرى فى هذا المجال.

وأشار إلى فوز شركة أكوا باور السعودية بمشروع سكاكا للطاقة الشمسية، موضحا أن المجال سيكون مفتوحا لشركات وطنية فى مجال الطاقة الشمسية فى السعودية.


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