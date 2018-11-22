المعمل الكيميائى يحدد مصير "ولاء وأحمد" ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة بمصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

يفحص خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، 1500 قرص مخدر ضبط بحوزة ربة منزل وعاطل، بناء على قرار من نيابة مصر القديمة الجزئية، لإعداد تقرير فنى حول المضبوطات.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى لهم فى ترويج المخدرات.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كلا من "ولاء ف م" 43 سنة، ربة منزل، و"أحمد ف ع" 33 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بالمنطقة، وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم"، 1500 قرص مخدر، مبلغ 140 جنيها، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان المحمولان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.