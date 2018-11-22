المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه باستعراض القوة على "عمه" بسبب قطعة أرض بالوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لعامل لاتهامه باستعراض القوة والعنف هو ووالده وأشقائه الأربعة، صدر بشأنهم حكم، ضد شقيق والده واثنين آخرين لوجود خلافات أسرية سابقة بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 9543 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، أن المتهم حسن عبد الحميد ووالده وأشقائه الأربعة استعرضوا القوه واستخدموا العنف ضد عمه رضا حسن عبد الحميد، عامل، ومحمود عبد السيد، عامل، ومصطفى عبد السيد، كهربائى عمدا مع سبق الإصرار لسبق وجود خلافات أسرية بينهم وبين المجنى عليه الأول، فبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية الآلية منها والخرطوش، وتوجهوا إليه للمكان المتواجد به وما أن ظفروا به والمجنى عليه الثانى حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم فأحدثوا إصابتهم.

وقال رضا حسن المجنى عليه أمام هيئة المحكمة، أنه على أثر تنازعه وشقيقه والد المتهم على حصة كليهما من ميراث والدهما حضر الأخير لقطعة الأرض محل خلفهما مستنصرا بأنجاله المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية، وبمجرد الوصول إليه وبرفقته المجنى عليه الثانى أحدثوا إصابته وفروا هاربين من محل الواقعة.