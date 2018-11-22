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المرور: إغلاق جزئى لكوبرى الجلاء بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:17 ص
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى الجلاء بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام إغلاق طريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية إغلاق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين للقادم من وإلى القاهرة والجيزة لمدة 3 أيام، بسبب أعمال تطوير وصيانة فواصل للكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
وستبدأ تلك اﻷعمال الساعة 1 صباح غدا الجمعة وحتى 6 صباح اﻷحد المقبل، على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بحركة السيارات فى كلا الاتجاهين وذلك لإجراء أعمال صيانة "الفواصل المعدنية وتجديد طبقة الأيبوكسى" لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة المرور، وتخصيص كوبرى "6 أكتوبر" كمحور بديل إذا اضطرت الشركة لغلق الكوبرى بشكل كلى.
 
وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وكافة الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور ورفع أية إشغالات قد تعوق مرور السيارات فى طريقها للمحاور البديلة، ونشر الخدمات المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .
 
 
 

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