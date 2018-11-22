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"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب مجانًا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:03 ص
"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب مجانًا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية مصر 2030 .

 

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن البرنامج التدريبى الأول سوف يشمل 150 متدرباً مجاناً فى الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، وذلك فى مقر فندق انتركونتيننتال "سيتى ستارز"، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية .

 

وكشف "سعفان"، أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين فى التدريب من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط التالى:

 

www.manpower.gov.eg/tr_tourism.html

 

أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسى، ومن بطاقة الرقم القومى، وذلك بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط.

 

وتابع الوزير، أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرا إلى أن يشرط فى المتقدم للبرنامج التدريبى، ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن 30 عاما، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول فى التدريب،ويقبل جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

 

وأوضح الوزير، أن التدريب يأتى تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتى ستارز، الذى يرمى إلى إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامتهم فى بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والأشراف الداخلى.

 

وقال الوزير: إن هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كى تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، فى جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

 

وأكد "سعفان"، ضرورة نقل الأفكار الجادّة فى التدريب مع باقى الشركات فى جميع القطاعات للمساهمة فى تطوير ملف التدريب فى مصر، مرحبًا بجميع الشركات التى تود أن تسهم فى تطوير ملف التدريب فى مصر.

 

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كى يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحاً أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريباً حقيقياً، وجادًا.

 


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تريب الشباب مجانا

محمد سعفان




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