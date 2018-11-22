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القبض على مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج لنصبه على راغبى السفر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:44 م
القبض على مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج لنصبه على راغبى السفر متهم ـ أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض علي مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب والإحتيال على راغبى السفر إلى الدول العربية بقصد العمل، والاستيلاء على أموالهم.

وكان بلاغاً قد ورد  للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "محمد س. ع"، وآخران، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات العمالة المصرية بالخارج ، والاستيلاء على مبلغ 70  ألف جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العريية.

وبالفحص أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزويرعن صحة الواقعة وأن وراء ذلك النشاط " حسين أ. م"، 45 سنه، مدير وشريك بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

وأكدت التحريات قيام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنه من إستقطاب المجنى عليهم المذكورين وزعم لهم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقام بالإستيلاء منهم على المبالغ المالية سالفة الذكر، دون الوفاء بذلك ، وباستكمال الفحص تبين عدم وجود أية شركات تم التعاقد معها من قِبل شركة المشكو فى حقه، مما أدى لترحيل المجنى عليهم من الخارج ، وعودتهم للبلاد على إثر ذلك.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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حوادث اليوم




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