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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى أبو صوير بالإسماعيلية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:36 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى أبو صوير بالإسماعيلية العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار فى أبو صوير بالإسماعيلية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد قيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز أبو صوير ومعاونيه بالقبض على المتهم "أحمد.م.م" 35 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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