القبض على المتهمين بسرقة شقة سكنية فى دار السلام

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث قسم دار السلام من ضبط كل من "إسلام.ا" و" هانى.ص" لاتهامهما بسرقة جهاز "لاب توب" و10 آلاف جنيه من إحدى الشقق السكنية دائرة القسم.

تلقى شرطة دار السلام بلاغا من "تحسين محمد" صاحب شركة مقاولات، يفيد باكتشافه كسر باب شركته وسرقة جهاز لاب توب و2 هارد كمبيوتر، ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المتهمين السالف ذكرهم، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما (مفتاح إنجليزى، كلابة، مفك).

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر قلب الكالون" باستخدام المضبوطات حيازتهما، تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" "هانى.ف" وأقرا بانفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.