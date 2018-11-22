video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة التجارية: انخفاض جديد فى أسعار الخضراوات تتراوح ما بين 20 إلى 30 %

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:41 ص
الغرفة التجارية: انخفاض جديد فى أسعار الخضراوات تتراوح ما بين 20 إلى 30 % خضروات - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشفت شعبة الخضراوات فى غرفة القاهرة التجارية حدوث انخفاضات جديدة فى أسعار الخضروات خلال الـ10 أيام الماضية بنسبة تراوحت ما بين 20 إلى 30 %.

صرح بذلك حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة فى الغرفة التجارية، والذى أكد حدوث انخفاض كبير فى سعر الطماطم بسوق الجملة لتنزل إلى جنيهين فقط للكيلو بعد أن وصلت إلى قرابة 7 و8 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن زيادة معروض الطماطم هو سبب انخفاض أسعارها.

وبشأن أسعار البطاطس، قال نجيب لـ"اليوم السابع"، إن سعر البطاطس انخفض فى سوق الجملة لتتراجع من 9 جنيهات إلى ما بين 3.5 إلى 5 جنيهات بسبب ظهور إنتاج محصول محافظة المنيا وهى بوادر المحصول الجديد والذى سيؤدى إلى مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن سعر كيلو البطاطس يصل للمستهلك ما بين 6 إلى 8 جنيهات بحسب المنطقة وقد يرتفع عن هذا السعر فى مناطق معينة.

وقال نجيب، إن الفاصوليا الخضراء تراجعت إلى 5 جنيهات فى سوق العبور وتباع كيلو ونصف بـ10 جنيهات بعد أن سجل سعرها حوالى 15 جنيها بالأسواق خلال الثلاثة أسابيع الماضية، لافتا إلى تراجع سعر السبانخ إلى 5 جنيهات بعد أن كانت 12 جنيها فى سوق العبور والفلفل الألوان تراجع من 25 و27 جنيها إلى 11 جنيها للكيلو.


إضافة تعليق

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

اخبار الاقتصاد

الفاكهة المصرية

سعر الفاكهة




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة