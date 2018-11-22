الصين تقيم تأثير اقتراح أمريكى بتعزيز الرقابة على صادرات التكنولوجيا

رويترز

قال متحدث باسم وزارة التجارة اليوم الخميس إن الصين تقيم التأثير المحتمل لاقتراح أمريكى بزيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا وستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.

كانت الحكومة الأمريكية اقترحت يوم الاثنين تشديد فحص صادرات التكنولوجيا فى 14 مجالا رئيسيا من مجالات التكنولوجيا الفائقة تشمل الذكاء الصناعى وتكنولوجيا معالج البيانات متناهى الصغر فى خطوة يرى الكثير من المحللين أنها تستهدف الصين مباشرة.

وذكرت وثيقة منشورة فى السجل الاتحادى للحكومة الأمريكية يوم الاثنين أن فترة استطلاع عام للرأى على اقتراح ضم هذه القطاعات لنظام أوسع نطاقا لمراقبة الصادرات مستمرة وتنتهى فى 19 من ديسمبر.