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الصندوق السيادى الليبى سيعين مدققين فى مسعى للإفراج عن أصول مجمدة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:28 م
الصندوق السيادى الليبى سيعين مدققين فى مسعى للإفراج عن أصول مجمدة
رويترز
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قال رئيس صندوق الثروة السيادى الليبى لرويترز إن الصندوق سيعين مدققين فى غضون أسابيع وسينتهى من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019 في إطار مساع للحصول على أصول مجمدة بمليارات الدولارات.

وقال على محمود حسن محمد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الليبية للاستثمار إن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المتخصصة في التدقيق المالى والاستشارات من بين الشركات التى يدرس الصندوق الاستعانة بها.

ونحو 70% من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة قيمتها 67 مليار دولار مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 التي أثارت قلاق في البلاد.

 

 

 


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