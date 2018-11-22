"الصحة": افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة فى معهد القلب

كتب وليد عبد السلام

افتتحت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عيادة لتنظيم الأسرة بالمعهد القومى للقلب بإمبابة.

يأتى هذا فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان للتوسع فى زيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة للجمهور.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة خطر النمو السكاني المتزايد، فقد أولت وزارة الصحة والسكان متمثلة في قطاع السكان وتنظيم الاسرة اهتماما كبيراً في مجال التوسع في اتاحة خدمات تنظيم الاسرة وفتح عيادات جديدة لتنظيم الاسرة.

وأضافت "السنباطي"، أن قطاع السكان وتنظيم الاسرة يقوم بتوفير مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الاسرة تناسب كافة السيدات في مختلف الحالات المرضية ومنها امراض القلب وارتفاع ضغط الدم، لافتة الى أنه تم تدريب الاطباء علي كيفية صرف الوسائل لتلك الفئات طبقا لإحدث معايير اللياقة الطبية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، وبما يواكب التطور العالمي لخدمات تنظيم الاسرة، وذلك بهدف خفض حالات الحمل الخطر والحمل الغير مرغوب فيه، مما سيكون له عظيم الأثر في الحفاظ علي صحة الأمهات والاطفال تماشيا مع اهداف خطة التنمية المستدامة.

وأكدت أنه تم امداد عيادة تنظيم الاسرة بالمعهد بكافة المستلزمات الطبية والغير طبية الي جانب وسائل تنظيم الاسرة المتاحة بوزارة الصحة، كما تم امدادها بكافة المواد الاعلامية من مطويات وبوسترات ودليل المشورة والسجلات لتوحيد البيانات فى كافة عيادات تنظيم الاسرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تم انتداب طبيبة حاصلة علي زمالة تنظيم الاسرة ومدربة علي المعايير القياسية المحدثة لتقديم خدمات تنظيم الاسرة عالية الجودة، كما تم تدريب طاقم التمريض العامل بالعيادة علي تقديم خدمات المشورة وخدمات تنظيم الاسرة طبقا للمعايير العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الجهود تهدف إلى العمل على التوسع في اتاحة خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة منافذ تقديم الخدمة للجمهور بما يساهم فى الوصول للمنتفعات ،كما تم اختيار مكان العيادة ضمن مجموعة العيادات الخاجية للمعهد لضمان الوصول الي اكبر عدد من المنتفعات.

وذكر " مجاهد" أنه سيتم عقد مجموعة من الندوات التثقيفية لتوعية المترددات والترويج لخدمات العيادة يقوم بها فريق الاعلام التابع لقطاع السكان وتنظيم الاسرة.