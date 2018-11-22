السيسي يجتمع بمدبولى ووزير الاتصالات ويوجه بتكثيف العمل للتحول للحكومة الرقمية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذاً فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً فى هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ المشروعات فى هذا المجال.





وعقد الرئيس السيسى اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الرئيس بتكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية بحيث تكون مؤهلة للعمل فى بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يساهم فى إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقمياً، توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يجرى من تنفيذه من برامج ومشروعات، خاصة مشروع إنشاء وتطوير المنظومة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطورات إنشاء مدينة المعرفة بها، وخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، وبرامج تنمية الكوادر البشرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع إنشاء بوابة للمحتوى الثقافي، ومشروع التشخيص عن بعد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض خلال الاجتماع رؤية التحول إلى الحكومة الرقمية والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، أخذاً فى الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية فى توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونياً، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلاً عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت آليات تأهيل الكوادر البشرية تكنولوجياً، وذلك من خلال عدد من المبادرات التى سيجرى تنفيذها خلال الفترة القادمة، بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب من مختلف الفئات، سواء العاملين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو طلاب الجامعات.

وعرض ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضاً الموقف التنفيذى لإنشاء مدينة المعرفة، وكذلك جهود إنشاء بوابة المحتوى الثقافى الرقمي، والتى تشمل حصر كامل المحتوى الثقافى المزمع عرضه بالبوابة.

وأوضح "راضى" أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات المقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجارى تحت رعاية الرئيس.