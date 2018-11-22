الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يجتمع برئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:38 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى إضافة تعليق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى باللواء اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمهيدا لإطلاقها. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس السيسى يهنئ رئيس لاتفيا بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية السيسي رئيس هيئة الرقابة الادارية مكافحة الفساد خبر السفير بسام راضي الرئيس السيسي مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج 196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020 الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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