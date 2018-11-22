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السفير البريطانى: تعاوننا مع "تكافل وكرامة" يتماشى مع التزامنا تجاه مصر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:46 م
السفير البريطانى: تعاوننا مع "تكافل وكرامة" يتماشى مع التزامنا تجاه مصر
كتبت ـ رباب فتحى
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قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، أثناء مشاركته في الاحتفال بمرور ثلاث أعوام على برنامج "تكافل وكرامة" إنه يشعر بالفخر تجاه قيام بريطانيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج "تكافل وكرامة"، معربا عن شعوره بالفخر للمشاركة في الاحتفال بهذا النجاح.

 
وقال:"وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم، تضمنت المساعدات الفنية التي قدمتها المملكة المتحدة أن مساندة الحكومة المصرية قد ذهبت إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

 
وأضاف قائلا: "إن الجهود التي نبذلها فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" تتماشى مع التزامنا تجاه مصر، وهو الاستثمار في المبادرات والقطاعات التي ستساعد مصر على خلق اقتصاد مستدام وشامل لجميع المصريين".

 


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