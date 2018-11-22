السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بـ"أحداث جامعة الأزهر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر"، وكما قضت بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى